O Inter sofreu o diabo com 13 horas de viagem até o Equador, na Sul-Americana. Na volta, além de Manaus, teve de parar em Brasília. Na ida, já tinha dado imprevisto: três horas a mais no roteiro, mesmo com voo fretado. Ganhou do improvável Delfín na quinta-feira (25) à noite e saiu do Estádio Jocay direto para o aeroporto.