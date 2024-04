Depois do hepta no Gauchão, o Grêmio agora deve fazer ajustes pensando em voos maiores, sobretudo em se como se defender melhor diante de adversários mais fortes. A régua subirá já nesta terça (9), contra o traiçoeiro Huachipato, por ser Libertadores e pela ressaca natural de sábado. O Tricolor precisa de zagueiros mais jovens. Se entrar na vida de ano ganho com Gauchão, mesmo um hepta, danou-se.