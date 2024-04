O empate sem gols entre Huachipato e The Strongest, no Chile, fechou uma terceira rodada divina maravilhosa, como diria Gal Costa, para o Grêmio na Libertadores. Após perder duas seguidas, parecia rumo ao cadafalso para ter o pescoço decepado na guilhotina, mas agora está a apenas dois pontos do líder, impulsionado pela vitória sobre o Estudiantes.