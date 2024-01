No final de dezembro, foram lançados os últimos episódios – de um conjunto de 60 – de uma das séries mais mesmerizantes e refinadas da TV por streaming. Concebida e roteirizada pelo britânico Peter Morgan (de Frost/Nixon, A Rainha), The Crown conta a história do mais longevo reinado da monarquia inglesa, o da rainha Elizabeth II, desde seu casamento em 1947 com o Duque de Edimburgo até o ano 2000 – e, sem alcançar sua morte em 2022, passa em revista a trepidante metade do final do século 20.