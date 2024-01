Neste tempo de tantos debates sobre inteligência artificial, ler Somos Inteligentes o Bastante Para Saber Quão Inteligentes São os Animais?, do biólogo holandês Frans de Waal, é uma excelente lição de humildade para nossa espécie, que faz parte da ordem dos primatas, embora nem sempre se reconheça como tal. Waal encarna aquela feliz combinação de pesquisa acadêmica séria e boa capacidade de comunicação com o leitor leigo. Ele faz sínteses de estudos complexos, o que inclui criticar resultados de trabalhos científicos (às vezes alardeados com grande ênfase), revisando metodologias e apontando fragilidades.