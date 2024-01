Certa vez, algumas décadas atrás, o professor Aníbal Damasceno Ferreira me emprestou um livro pequeno, com menos de cem páginas, chamado Reflexões Sobre a Erudição, de Howard Mumford Jones, um acadêmico norte-americano, falecido em 1980, que trabalhava com crítica literária e história do pensamento, além de ser jornalista e escrever poesia. Sempre respeitei as indicações do Aníbal, mas fiz uma cópia xerox e não li. Outro dia, arrumando minha estante de não ficção, reencontrei a cópia e resolvi dar uma olhada, que foi bastante proveitosa.