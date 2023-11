Mick Jagger, hoje com 80 anos, certa vez deu um conselho precioso para vocalistas de rock’n’roll que se apresentam ao vivo: “Quando tá tudo errado, quando a banda se perdeu no ritmo, ninguém sabe qual nota tocar, ou qual verso cantar, dá uns pulos!”. Funciona, eu garanto, por experiência própria. O público se entusiasma, pula também, e a festa segue. Mas, cedo ou tarde (de preferência cedo), a banda deve retomar o rumo e terminar a canção (de preferência todos juntos). Para que isso aconteça, é bastante comum que o vocalista, o guitarrista e o baixista se virem para o baterista, à procura de uma orientação. No caso da formação clássica dos Stones, ele se chamava Charlie Watts, que hoje teria 82 anos. Ele sempre botou ordem na bagunça com um sorriso nos lábios.