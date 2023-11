A literatura, o cinema, a TV e as histórias em quadrinhos sempre criaram personagens do mal. Criminosos, sujeitos desprezíveis e caras sem qualquer limite moral. Recentemente li os romances de John Fante que giram em torno de Arturo Bandini, com destaque para Pergunte ao Pó. Caio Fernando Abreu, num texto de 1985, diz que Bandini "é palhaço, herói, gigolô, artista, vagabundo, romântico: tudo ao mesmo tempo."