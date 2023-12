Dizem que só o Papai Noel é que tem saco pro Natal, mas eu sempre adorei essa época do ano com suas milhares de luzinhas e um clima de festa no ar. Tudo isso acompanhado da sensação da reta final de uma maratona tão exaustiva, que a gente chega rastejando nos últimos metros. E ainda consegue usar aquele resto de energia pra comemorar, num misto de exaustão e euforia.