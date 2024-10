João Luiz Corrêa e César Oliveira & Rogério Melo serão celebrados na 10ª temporada do "Desafio Farroupilha"

A partir de 22 de novembro, vem aí a 10ª temporada do Desafio Farroupilha, reality de danças tradicionais gaúchas da RBS TV, que vai mostrar aos telespectadores do Jornal do Almoço a disputa entre dois premiados CTGs do Rio Grande do Sul. Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, e Tiarayu, de Porto Alegre, vão criar coreografias para homenagear João Luiz Corrêa, líder do grupo Campeirismo, e César Oliveira & Rogério Melo.