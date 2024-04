Sucesso dos anos 2000, a canção As Quatro Estações, de Sandy & Junior, terá uma paródia na voz da personagem Dra. Rosângela. A canção original conta com quase 20 milhões de visualizações no YouTube, plataforma em que a psicóloga, interpretada pelo humorista gaúcho Índio Behn, também lançará a sua versão, As 4 Paixões, em single e vídeo, a partir desta quinta-feira (25).