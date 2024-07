Nasceu no zoológico de Praga, na última semana, o segundo pangolim chinês que nasceu em cativeiro na Europa. O primeiro foi sua irmã, Cone, no início do ano passado. O pangolim chinês vem do sul da China e do sudeste da Ásia. Trata-se de quatro espécies de pangolim do continente, sendo as demais encontradas na África.