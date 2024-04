A sexta-feira (26) será de tempo instável no Rio Grande do Sul. A forte variação de vento em altos níveis atmosféricos favorece a formação de nuvens carregadas. Na Região Metropolitana, na Campanha, na Região Central, no Sul e na Serra, será um dia de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol. Em Porto Alegre, por exemplo, chove 32 milímetros, o que representa 24% da expectativa para o mês de abril.