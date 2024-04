A quinta-feira (25) será de instabilidade em quase todo o Rio Grande do Sul. A onda de calor estacionada no Centro-Sul brasileiro influencia a temperatura no Norte, na Serra e nas Missões. Porém, a previsão é de que chova nessas regiões, fazendo com que as elevações no termômetro não sejam tão sentidas pelos gaúchos, enquanto a instabilidade não perder intensidade.