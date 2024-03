Grande parte do RS poderá ter chuva e ventos intensos entre este domingo (3) à noite e as 10h de segunda-feira (4). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em alerta amarelo de “perigo potencial” que abrange a maior parte do Estado. Apenas o Sul do Estado fica de fora do alerta. No entanto, o Inmet classifica o risco de transtornos como baixo. E a partir de terça-feira, as temperaturas entram em declínio, podendo fazer menos de 10 graus na segunda metade da semana.