Confira a previsão do tempo para Novo Hamburgo (RS) nesta próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 17°C e 20°C. O vento irá soprar predominantemente em direção ao Leste, com velocidades entre 1 km/h e 14 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e seco, com altos níveis de radiação UV.