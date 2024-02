A quinta-feira (15) será marcada pelo tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece e brilha forte, porém com bastante variação de nuvens, no Litoral, na Serra e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre. Apesar da presença do sol, a temperatura permanece estável no Estado, sem a volta daquela sensação de calorão da semana passada. No Noroeste e no Norte, há possibilidade de pancadas de chuva, porém isoladas e intercalando com períodos de sol. Os maiores volumes ocorrem no norte gaúcho, mas não ultrapassam 6 milímetros, equivalente a somente 3% da média esperada para fevereiro.