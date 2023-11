A chuva que caiu nos últimos dias na região central do Brasil apagou os incêndios recorde que castigavam o Pantanal, segundo imagens de divulgadas na segunda-feira (20). Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) detectaram a região do Pantanal, que teve quase um milhão de hectares queimados este ano, sem focos ativos.