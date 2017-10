Porto Alegre após forte tarde de chuva no mês de outubro Robinson Estrásulas / Agencia RBS

A quarta-feira (25) será marcada pelo retorno da chuva ao Rio Grande do Sul. Segundo previsão da Somar Meteorologia, uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, junto com a umidade vinda da Amazônia, ajuda a espalhar as precipitações por todo o Estado ao longo do dia.

O oeste e o noroeste gaúcho registrarão chuva já pela manhã, porém ao longo do dia a área de instabilidade atinge as demais regiões do RS. Em Porto Alegre, deve chover a partir do período da tarde de forma bem isolada. Os temporais são maiores e com volumes de água elevados na Fronteira Oeste. Ainda de acordo com a Somar, rajadas fortes de vento serão registradas em todas as regiões do Estado.

Mesmo com a instabilidade, o sol aparece e consegue elevar as temperaturas, com isso volta a fazer bastante calor em parte do Oeste ao final do dia. Já sobre o Leste, as temperaturas são mais amenas. A mínima, de 10°C, será registrada em São José dos Ausentes. Já os termômetros de Encruzilhada do Sul marcarão a máxima, de 31°C. Faz calor em Porto Alegre, com variação de 16°C a 29°C.

Na quinta-feira (26), o tempo ainda fica fechado e com chuva a qualquer hora do dia. A tendência é de que a instabilidade permaneça até, pelo menos, sábado (28).