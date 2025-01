Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul: conheça a história e a origem do nome

Você sabia que o Caxias já se chamou Flamengo? Um dos clubes na elite do Gauchão em 2025, a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul foi fundada em 10 de abril de 1935, com o nome de Grêmio Esportivo Flamengo.

As coisas só mudaram quando uma união com o Juventude levou à criação da Associação Caxias de Futebol. E, mesmo depois do fim deste acordo, o nome não retornou ao original por que empresários de Caxias do Sul que financiavam o time impuseram uma condição: o nome da cidade deveria estar no clube. Saiba mais no vídeo!