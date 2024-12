Renato Portaluppi não segue no Grêmio em 2025. O anúncio foi feito pelo clube após uma reunião entre o ídolo tricolor e o presidente Alberto Guerra, que durou cerca de 50 minutos. Confira o debate do "Sala de Redação" sobre a saída do treinador do comando tricolor! De domingo a sexta, acompanhe o Sala de Redação, um dos mais antigos e tradicionais debates esportivos do País. Pedro Ernesto Denardin comanda a resenha com muita informação, descontração e, claro, opinião sobre os assuntos do dia a dia de Grêmio e Inter.