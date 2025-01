Nora é presa em caso de bolo envenenado em Torres

Uma mulher foi presa neste domingo (5), nas investigações do caso do bolo que levou três pessoas à morte em Torres, em dezembro de 2024. Ela teve a prisão temporária decretada pela Justiça, por suspeita de ser a autora do envenenamento da sobremesa. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi detida por suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado e uma tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. A prisão foi coordenada pela equipe do delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, de Torres. Três pessoas morreram após consumir o bolo, que continha arsênio, conforme análise da perícia da Polícia Civil.