Fernanda Torres ganha Globo de Ouro: “grande vitória pra política brasileira” | Conversas Cruzadas

No evento de posse de Sebastião Melo para o segundo mandato, o prefeito de Porto Alegre defendeu que qualquer pessoa possa apoiar ditaduras sem ser processado, em nome da liberdade de expressão. Após a manifestação, a bancada do PT na Câmara Municipal anunciou que levaria o caso ao Ministério Público. O PDT local também prometeu acionar a Justiça por entender que a fala é "infeliz e ilegal". O Conversas Cruzadas desta segunda (6) debateu se a defesa de ditaduras no Brasil é liberdade de expressão. Para isso, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe, ao vivo, José Carlos Moreira da Silva Filho, doutor em Direito e vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e Wambert Gomes Di Lorenzo, doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela UFRGS.