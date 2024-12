Especial Geromel: 10 anos de idolatria | 23/12/2024

Depois de dez anos, o zagueiro Pedro Geromel encerrou seu ciclo no Grêmio após o Brasileirão 2024. O defensor de 39 anos confirmou a aposentadoria e foi muito homenageado na Arena - inclusive com uma seção especial no estádio para lembrar os grandes momentos dele no clube. A repórter Quetelin Rodrigues (‪@VideoQueki‬) produziu uma reportagem especial, ouvindo familiares e companheiros históricos de Geromel, além do próprio zagueiro, para contar um pouco da história do agora aposentado defensor tricolor. Confira!