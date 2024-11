Corrida de cavalos realizada há 115 anos no RS

Na tarde de domingo (10), o Jockey Club do Rio Grande do Sul realizou no Hipódromo do Cristal uma série de corridas, entre elas o Grande Prêmio Bento Gonçalves, a prova mais importante do Brasil para cavalos da raça puro–sangue inglês de corrida, disputada em pista de areia. Neste ano, a corrida foi vencida pelo jóquei do Rio de Janeiro Wesley da Silva Cardoso, de 28 anos, montando o cavalo “Uma Vez Flamengo”. Em pleno 2024, elementos de modernidade se confundem com a tradição histórica das corridas de cavalo, esporte conhecido como turfe.