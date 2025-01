Cientista política Silvana Krause comenta os dois anos dos atos do dia 8 de janeiro

Para marcar os dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro, com a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, entrevistamos Silvana Krause, professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Para a analista, a democracia brasileira está fragilizada e o momento do país tem similaridades com o vivido às vésperas do golpe civil-militar de 1964. Nesta entrevista, Silvana comenta a manipulação do conceito de liberdade e a punição dos envolvidos em tentativas golpistas como forma de evitar janelas de oportunidades para novas agressões antidemocráticas.