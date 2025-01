CESSAR-FOGO ENTRE ISRAEL E HAMAS: Reféns São Libertados e Reencontram Familiares | Atualidade

No primeiro dia de cessar-fogo na Faixa de Gaza, três reféns israelenses libertadas pelo Hamas voltaram ao seu país, neste domingo (19), após 15 meses de guerra. Israel concluiu a libertação de 90 prisioneiros palestinos nesta segunda-feira (20), no horário do Oriente Médio, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza que começou neste domingo (19). De acordo com uma lista fornecida pela Comissão para Assuntos de Prisioneiros da Autoridade Palestina, todas as pessoas libertadas são mulheres ou menores. As pessoas na lista estavam presas sob acusação de delitos relacionados à segurança de Israel, desde atirar pedras até acusações mais sérias, como tentativa de homicídio.