Em reunião virtual com os 12 clubes que vão disputar o Gauchão 2025, a FGF propôs uma nova fórmula para a competição. Seriam três grupos com quatro equipes, postergando o início do campeonato, preservando clássicos e mantendo clubes em atividade por mais tempo. Não entedeu? O Pedro Petrucci te explica no vídeo.