Análises de velocidade e dinâmica de atropelamento definirão inquérito sobre morte de idosa em Canoas

A conclusão do inquérito policial que apura as circunstâncias da morte de Carmen Regina Thomazi Ambrozio, 69 anos, terá como elementos determinantes os resultados de perícias. A polícia espera contar com provas técnicas sobre a velocidade e a dinâmica, envolvendo traçado, manobra, condição visual e outros detalhes do atropelamento ocorrido em 3 de outubro, na Avenida Farroupilha, bairro Marechal Rondon, em Canoas.