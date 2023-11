A obra que vai reformular o acesso à cidade de Estância Velha pela Avenida Presidente Vargas, teve início nesta terça-feira (7). A previsão é de que os trabalhos na principal via de ligação da cidade do Vale do Sinos durem até seis meses. As intervenções serão executadas em dois quilômetros de extensão pela empresa Eurovia Construtora Ltda, que venceu a licitação. A obra causará alterações no trânsito (confira abaixo).