Após um fim de noite de transtornos, os trens voltaram a circular nos dois sentidos e com intervalo normal na Região Metropolitana, conforme a Central de Operações da Trensurb. Mais cedo, nesta quarta-feira (18), um problema nos trilhos em Sapucaia do Sul alterou a circulação do trensurb no começo da noite. Os trens passavam em via única em Sapucaia do Sul de forma alternada.