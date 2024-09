Do "cometa do século" e equinócio de primavera, às conjunções celestes e a possibilidade de ver Saturno e Netuno em oposição ao Sol. Estes são alguns dos fenômenos que integram o calendário astronômico de setembro. Outro destaque é a segunda superlua do ano, seguida de um eclipse parcial, prevista para a noite de terça-feira (17), se estendendo para a madrugada do dia seguinte.