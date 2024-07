Influenciadores digitais Notícia

Contas reservas: entenda a razão que leva famosos a criarem perfis secundários nas redes sociais

Polêmica recente envolvendo Nego Di levantou curiosidade de internautas sobre o assunto. Humorista teve conta desativada após operação policial que levou à sua prisão no domingo (14). Um perfil alternativo passou a publicar no nome do influencer dias depois

17/07/2024 - 08h29min