O novo episódio do podcast Radar de Inovação conhece a startup que criou um sistema que faz a captura de energia sem fio perdida no ar – um aparelho do tamanho de uma caixa de anel que capta ondas eletromagnéticas de baixa frequência que ficam dispersas. O apresentador Tércio Saccol entrevista o gerente de marketing da IBBX, Leonardo Kozlowski, para falar sobre a tecnologia da empresa que venceu o prêmio "Mais Inovadora" na competição de startups do South Summit Brazil 2024.