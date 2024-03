Joaquin Phoenix deu vida ao personagem Theodore Twombly no filme Her (2013), um homem que criou uma relação pessoal e se apaixonou por uma assistente virtual chamada Samantha. A inteligência artificial (IA), interpretada somente por voz pela atriz Scarlett Johansson, se torna cada vez mais íntima do protagonista. O enredo de ficção científica não está muito distante da realidade, pouco mais de uma década depois: na China, milhares de mulheres estão se relacionando com companheiros virtuais nos próprios celulares e computadores.