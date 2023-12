Itens colecionáveis fazem sucesso entre adultos e crianças ao redor do mundo, mas uma modelo em especial se mantém em destaque desde a sua criação em 1998. O Funko Pop é um boneco que tem como característica a cabeça grande, desproporcional ao corpo e costuma homenagear personagens e figuras do mundo pop. Agora é possível criar a sua própria versão em Funko com ajuda da Inteligência Artificial (IA).