O Brasil ocupa a 11ª posição no ranking de países mais bem preparados para o mercado de táxi-aéreo. De acordo com o estudo Air Taxi Readiness Index 2023 (ATRI), produzido pela KPMG com a participação de 60 países, a nação verde e amarela ainda contempla a quinta colocação dentro de duas categorias: Aceitação do Consumidor e Tecnologia & Inovação.