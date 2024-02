Um mistério envolve o desaparecimento de um casal em Tramandaí, no Litoral Norte. Familiares contam que Lucilene Gravem Costa, 40 anos, e Flávio Pereira Garcias, 55 anos, que eram moradores de Gravataí, decidiram se mudar para o Litoral para escapar da ação de assaltantes. No entanto, desde 18 de janeiro eles não fazem mais contato com a família.