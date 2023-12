A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 22 anos com esquizofrenia, em Parobé, no Vale do Paranhana. Durante o atendimento de um chamado da família ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acompanhado pela Brigada Militar (BM), ele foi atingido por um tiro no peito disparado por um policial militar. A BM também apura, internamente, a ocorrência.