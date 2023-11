Um médico de 63 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (6), suspeito de ter cometido abuso sexual contra uma paciente durante uma consulta na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Rio Grande, no sul do Estado. A prisão foi convertida em preventiva na terça (7) pela Justiça a pedido da polícia e do Ministério Público. O profissional está na Penitenciária Estadual de Rio Grande. O nome dele não foi divulgado.