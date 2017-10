O homem e a mulher presos na noite desta segunda-feira (16) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caxias do Sul são apontados como integrantes da quadrilha responsável pela explosão do Banco do Brasil de Campestre da Serra, em junho deste ano. Eles estavam com mandados de prisão preventiva decretados. As investigações apontaram que eles tentaram resgatar os criminosos que atacaram o banco.