De acordo com a delegada Luciana Smith, que investiga o crime pela 5ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, as informações iniciais dão conta de que o casal era usuário de drogas. Junto ao corpo do homem, foram encontrados dois cachimbos usados para fumar crack. Com Andressa, um terceiro apetrecho do mesmo estilo. Ela tinha antecedentes policiais por posse de drogas e, segundo a mãe, que esteve no local do crime, não tinha dívidas com traficantes. A mulher foi atingida por disparos nos braços, barriga e nas costas. Já o homem tinha ferimentos de tiros na cabeça, no peito e nas pernas. Estojos de pistola 9mm foram recolhidos no local. As circunstâncias em que o casal foi morto ainda são apuradas.