Hospital de Novo Hamburgo suspende cirurgias eletivas e visitas após incêndio provocado por paciente

Incêndio causou diversos danos em áreas do hospital. Guarda Municipal / Divulgação

A ala psiquiátrica do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, foi atingida por um incêndio no começo da tarde desta segunda-feira (20), causado por um paciente do local. O fogo teve início por volta das 12h45min, quando um homem, de 39 anos, ateou fogo em um colchão da instituição. Com isso, cirurgias eletivas e visitas foram suspensas pela casa de saúde por tempo indeterminado.

Por conta do incêndio, pacientes foram removidos da ala, que possui 33 leitos, e foram encaminhados para atendimento. Em razão do volume de fumaça, funcionários do hospital também foram atendidos. Ninguém se feriu, de acordo com a prefeitura da cidade e a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (FSNH), que gere o hospital.

O fogo foi controlado durante a tarde pelo Corpo de Bombeiros do município e o local foi isolado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Por conta do calor do incêndio, parte dos vidros da ala hospitalar quebraram. O espaço também teve danos em outros pontos. O prefeito Gustavo Finck determinou a reforma imediata da ala atingida. Segundo ele, a parte estrutural do hospital não foi afetada.

O paciente, de 39 anos, foi preso pela Guarda Municipal (GM) e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento do município. O suspeito não teve a identidade divulgada, mas possui antecedentes criminais.