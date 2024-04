O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), órgão da Secretaria Estadual da Saúde (SES), confirmou, nesta segunda-feira (22), mais quatro óbitos em função da dengue, em 2024, no Rio Grande do Sul - incluindo o segundo do ano em Porto Alegre. Na Capital, a vítima era um homem de 78 anos, com doenças preexistentes.