Representantes de municípios da Região Metropolitana se encontrarão na manhã desta terça-feira (27) para debater o cenário da saúde pública local e os repasses do Programa Assistir. O evento ocorrerá às 8h30min, na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), localizada na Avenida Ipiranga, 5.311, em Porto Alegre.