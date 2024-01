O Hospital Monporto, em Rio Grande, no sul do Estado, tem a inauguração marcada para 1º de março. O investimento foi de R$ 150 milhões, feito pela Rede de Saúde Açores, que reúne 26 sócios da região. A operação terá início com 120 leitos hospitalares, mas a capacidade total chegará a 200 conforme a demanda de pacientes. O centro iniciará as atividades com 228 médicos em 31 especialidades.