Funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) começaram a ser ouvidos na sindicância que apura o caso de racismo onde um servidor da instituição encontrou uma banana dentro do próprio sapato. A informação foi confirmada nesta terça-feira (12) à reportagem de GZH pela diretora-presidente Nadine Clausell. O ato discriminatório ocorreu no dia 3 de dezembro.