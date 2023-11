Com promoção do Instituto do Câncer Infantil (ICI) e do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), a Corrida pela Vida bateu recorde de participantes no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (26). Na 29ª edição, o evento teve 1,3 mil corredores na modalidade competitiva, além dos que participaram na caminhada e na corrida kids. Ao todo, a organização registrou cerca de 4 mil pessoas, entre atletas, pacientes, familiares e apoiadores.