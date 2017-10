A prefeitura de São Paulo pretende vacinar 2,5 milhões de pessoas contra o vírus da febre amarela . A intensificação da imunização ocorrerá na zona norte da capital, onde fica o Horto Florestal. Na segunda-feira (23) o governo do Estado confirmou que mais quatro macacos foram encontrados mortos no parque, área na qual um animal já havia sido diagnosticado com o tipo silvestre da doença na sexta-feira passada, levando ao fechamento do horto. As autoridades ainda apuram se os macacos foram mortos pela febre.

A corrida aos postos de saúde foi iniciada no sábado, quando começou a vacinação focada em moradores do interior do parque. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Horto e do Jardim Peri, 4,1 mil pessoas foram vacinadas no primeiro dia. Na segunda-feira, a fila era de cerca de duas horas na UBS do Horto, com expectativa de imunização de 6 mil pessoas. A dose única está disponível na rede privada, com o preço médio de R$ 162.