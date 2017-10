Demorou mais de 28 horas para uma idosa de 78 anos conseguir a liberação de um leito em um hospital com recursos para realização de um procedimento cardíaco de urgência após determinação da Justiça. Ela aguardava no Hospital de Pronto Socorro de Canoas nesta quarta-feira (18). A família relata que conseguiu uma decisão judicial na terça-feira, por volta das 18h30min, obrigando a prefeitura de Canoas a providenciar a cirurgia para tratar a doença diagnosticada em um atestado como dissecção aórtica tipo A.

O documento médico foi anexado à ação e aponta que a patologia é de alto risco. O juiz de direito plantonista Cristiano Vilhalba Flores determinou a internação imediata da paciente Theresinha Adelia Garcia em uma unidade do SUS ou, "na inexistência de vaga pela rede pública", em uma instituição particular, à custa dos cofres públicos. A decisão ainda obriga o poder público a providenciar transporte.

Segundo o filho da paciente, Reinaldo Garcia Pereira, chegou a ser acertada a transferência dela para o Hospital da Ulbra. No entanto, a instituição afirmou não ter condições para atender a complexidade do caso. A secretária municipal de saúde Rosa Groenwald confirmou a situação e disse que foi autorizada a transferência para um hospital de Porto Alegre. A paciente deixou o HPS de Canoas no fim da noite em uma ambulância do Samu para ser internada no Hospital da PUC.